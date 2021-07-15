Захарова прокомментировала решение эвакуировать помогавших США афганцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение администрации США эвакуировать помогавших американским военным граждан Афганистана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об эвакуации помогавших американским военным афганцев.

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так», — написала она в Telegram.

13 июля в Центральном командовании Вооружённых сил США заявили, что процесс вывода войск из Афганистана завершён более чем на 95%.