В ООН рассказали о ситуации с вакцинацией детей от основных болезней

Пандемия коронавируса помешала 23 млн детей в мире получить прививки от основных заболеваний в 2020 году. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В организациях также отметили, что около 17 млн детей в прошлом году не получили ни одной вакцины.

«В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит», — приводит РИА Новости сообщение.

Специалисты отмечают, что вспышки заболеваний могут оказать катастрофическое влияние на мировое сообщество.

В 2019 году в ЮНИСЕФ заявили, что отсутствие прививок от кори у 169 млн детей в 2010—2017 годах привело к эпидемиям данной болезни в ряде стран.