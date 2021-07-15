В ООН рассказали о ситуации с вакцинацией детей от основных болезней
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В организациях также отметили, что около 17 млн детей в прошлом году не получили ни одной вакцины.
«В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит», — приводит РИА Новости сообщение.
Специалисты отмечают, что вспышки заболеваний могут оказать катастрофическое влияние на мировое сообщество.
В 2019 году в ЮНИСЕФ заявили, что отсутствие прививок от кори у 169 млн детей в 2010—2017 годах привело к эпидемиям данной болезни в ряде стран.