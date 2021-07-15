В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»

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Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.
В ФРГ рассказали о способе разрешения разногласий по «Северному потоку — 2»
  • Reuters
  • © Vitaly Nevar

«Всё решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтён. С точки зрения политики, всё равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — приводит ТАСС его слова во время выступления на мероприятии, организованном газетой Stuttgarter Zeitung.

Лашет заявил, что Евросоюзу потребуется больше газа в будущем, в то время как в Западной Европе всё меньше стран занимаются производством топлива.

Политик отметил, что после укладки труб «Северного потока — 2» в августе-сентябре потребуется выдать новое разрешение ЕС. 

«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что у них разные взгляды по вопросу проекта «Северный поток — 2».

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