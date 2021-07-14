В Кремле выступили против политизированного подхода в вопросе вакцин
- Reuters
Он отметил, что российская сторона не занимается никакой политизацией.
«Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем <...> крайне негативно», — цитирует его ТАСС.
Ранее в РФПИ заявили, что продвижению российской вакцины «Спутник V» в ЕС мешает фармацевтическое лобби.
При этом в фонде ожидают, что регистрация «Спутника V» со стороны ЕМА может произойти в ближайшие месяцы.
Также сообщалось, что «Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса.