В Кремле выступили против политизированного подхода в вопросе вакцин

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к тому, что продвижение российских вакцин от коронавирусной инфекции за границей сталкивается с политизированным подходом.
В Кремле выступили против политизированного подхода в вопросе вакцин
  • Reuters

Он отметил, что российская сторона не занимается никакой политизацией.

«Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем <...> крайне негативно», — цитирует его ТАСС.

Ранее в РФПИ заявили, что продвижению российской вакцины «Спутник V» в ЕС мешает фармацевтическое лобби.

При этом в фонде ожидают, что регистрация «Спутника V» со стороны ЕМА может произойти в ближайшие месяцы. 

Также сообщалось, что «Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса.

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