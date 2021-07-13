В РСТ поддержали предложение создать с Египтом группу по мониторингу

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение России Египту создать группу по мониторингу ситуации с туристами.
В РСТ поддержали предложение создать с Египтом группу по мониторингу
  • Reuters
  • © Amr Abdallah Dalsh

«Ну, такая практика у нас есть, в частности с Турцией. Это даёт дополнительные возможности отрабатывать алгоритм оказания помощи, противоэпидемиологические мероприятия, ну и всему тому, что снижает риски при генерировании потока на этом направлении», — сказал он.

По словам Барзыкина, Египет станет вторым после Турции массовым направлением для российских туристов.

«Конечно, это нужно обеспечить не только вопросы антитеррористической безопасности, но и антиковидной новой опасности, которая сегодня реально существует. Вот эти вопросы в местах пребывания, прибытия, обслуживания и прочих вещей, которые предполагают приём и регламент, в общем-то, будут оперативнее и эффективнее решать эти комиссии», — заключил он.

Россия в ходе переговоров с египетской стороной предложила создать контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией касательно российских туристов.

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