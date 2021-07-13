Рябков: Москва готова к диалогу с США на разумной основе

Москва готова к выстраиванию стабильных отношений с США и договорённостям «на разумной основе», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом он сказал в рамках интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос о возможности выстроить более предсказуемые отношения с новой администрацией США на основе договорённостей в разных сегментах.

«Это, кстати, лозунг дня, мы будем слышать всё больше и больше о готовности нынешней администрации США работать в пользу более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. И мы того же хотим. Мы без иллюзий относимся к тому, что возможно в этих отношениях. Где-то в чём-то, может быть, мы сможем договориться на разумной основе», — утверждает Рябков.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил о недопустимости вооружённого конфликта между странами, так как он чреват дальнейшей эскалацией «вплоть до ядерного уровня». По его словам, в Москве не ждут от Вашингтона услуг, однако требуют уважения.