Антонов: Россия требует от США уважения

Короткая ссылка
Россия не ждёт от США услуг, однако для взаимовыгодных отношений необходимо уважение, заявил российский посол Анатолий Антонов.
Антонов: Россия требует от США уважения
  • globallookpress.com

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения», — заявил Антонов в своей речи перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, опубликованной в Facebook посольства.

Он отметил, что в нынешней ситуации необходимо научиться сотрудничать во имя безопаснсоти граждан России и США.

Посол добавил, что российская сторона готова к такой работе.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия и США не должны допустить вооружённого конфликта между странами, так как он чреват эскалацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить