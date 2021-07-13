Антонов: Россия требует от США уважения

Россия не ждёт от США услуг, однако для взаимовыгодных отношений необходимо уважение, заявил российский посол Анатолий Антонов.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения», — заявил Антонов в своей речи перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, опубликованной в Facebook посольства.

Он отметил, что в нынешней ситуации необходимо научиться сотрудничать во имя безопаснсоти граждан России и США.

Посол добавил, что российская сторона готова к такой работе.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия и США не должны допустить вооружённого конфликта между странами, так как он чреват эскалацией.