Антонов заявил о недопустимости конфликта между Россией и США

Россия и США не должны допустить вооружённого конфликта между странами, так как он чреват эскалацией, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Считаем необходимым делать всё возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооружённого конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня», — говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в Facebook.

По его словам, кибербезопасность является одним из приоритетов при сотрудничестве стран.

Он отметил, что в ближайшие недели планируется провести установочную встречу межведомственных делегаций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает важным и позитивным сигналом визит спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Москву.