Папа Римский останется в больнице ещё несколько дней
«Его Святейшество папа Франциск провёл спокойный день и завершил послеоперационный период. Для оптимизации лечебной и реабилитационной терапии святой отец останется в больнице ещё несколько дней», — приводит РИА Новости сообщение главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.
4 июля Папе Римскому сделали операцию. Её 84-летнему понтифику провёл профессор Серджио Альфьери.
В мае Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество временно отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса для обеспечения равного доступа к препаратам.