Папа Римский останется в больнице ещё несколько дней

Папа Римский Франциск, которому 4 июля в больнице в Риме была сделана хирургическая операция на кишечнике, останется в медицинском учреждении ещё на несколько дней.

«Его Святейшество папа Франциск провёл спокойный день и завершил послеоперационный период. Для оптимизации лечебной и реабилитационной терапии святой отец останется в больнице ещё несколько дней», — приводит РИА Новости сообщение главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

4 июля Папе Римскому сделали операцию. Её 84-летнему понтифику провёл профессор Серджио Альфьери.

В мае Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество временно отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса для обеспечения равного доступа к препаратам.