Папа Римский выступил за приостановку патентов на вакцины от коронавируса

Папа Римский Франциск призвал временно отказаться от прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса для равного доступа к препаратам.

Об этом он заявил в видеообращении к молодым участникам и зрителям международного музыкального проекта Vax Live.

«Надо отказаться от индивидуализма и продвигать всеобщее благо, дух справедливости должен способствовать обеспечению универсального доступа к вакцинам и временной приостановке прав интеллектуальной собственности», — цитирует понтифика ТАСС.

По состоянию на 9 февраля Роспатент выдал 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.