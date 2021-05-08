Папа Римский выступил за приостановку патентов на вакцины от коронавируса

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Папа Римский Франциск призвал временно отказаться от прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса для равного доступа к препаратам.
Папа Римский выступил за приостановку патентов на вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом он заявил в видеообращении к молодым участникам и зрителям международного музыкального проекта Vax Live.

«Надо отказаться от индивидуализма и продвигать всеобщее благо, дух справедливости должен способствовать обеспечению универсального доступа к вакцинам и временной приостановке прав интеллектуальной собственности», — цитирует понтифика ТАСС.

По состоянию на 9 февраля Роспатент выдал 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

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