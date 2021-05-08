Папа Римский выступил за приостановку патентов на вакцины от коронавируса
- Reuters
Об этом он заявил в видеообращении к молодым участникам и зрителям международного музыкального проекта Vax Live.
«Надо отказаться от индивидуализма и продвигать всеобщее благо, дух справедливости должен способствовать обеспечению универсального доступа к вакцинам и временной приостановке прав интеллектуальной собственности», — цитирует понтифика ТАСС.
По состоянию на 9 февраля Роспатент выдал 159 патентов на технологии в области борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.