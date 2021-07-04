Папе Римскому проведут плановую операцию

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Папе Римскому Франциску проведут плановую операцию на кишечнике в итальянской столичной больнице имени Джемелли.
Папе Римскому проведут плановую операцию
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба печати Святого престола.

«Сегодня днём ​​Его Святейшество папа Франциск отправился в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция в связи с симптоматическим стенозом толстой кишки», — говорится в официальном сообщении.

Операцию 84-летнему понтифику будет проводить профессор Серджио Альфьери. Позднее в Ватикане сообщат о результатах хирургического вмешательства.

В мае Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество временно отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса для обеспечения равного доступа к препаратам.

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