Папе Римскому проведут плановую операцию

Папе Римскому Франциску проведут плановую операцию на кишечнике в итальянской столичной больнице имени Джемелли.

Об этом сообщает пресс-служба печати Святого престола.

«Сегодня днём ​​Его Святейшество папа Франциск отправился в поликлинику А. Джемелли в Риме, где ему предстоит плановая операция в связи с симптоматическим стенозом толстой кишки», — говорится в официальном сообщении.

Операцию 84-летнему понтифику будет проводить профессор Серджио Альфьери. Позднее в Ватикане сообщат о результатах хирургического вмешательства.

В мае Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество временно отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса для обеспечения равного доступа к препаратам.