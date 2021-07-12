В Госдуме назвали слабостью ЕС продление антироссийских санкций

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT продление антироссийских санкций Советом Евросоюза ещё на полгода.

Отмечается, что решение СЕ «последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений».

«Здесь уже, на мой взгляд, даже странная такая вот позиция, когда практически все хорошо понимают, что невыполнение минских договорённостей — вина за это лежит только на стороне Украины. Россия сделала всё, чтобы эти решения могли быть выполнены, и Европа не всё, но многое сделала, и полностью саботирует это Украина», — сказал депутат.

По его словам, продление санкций — это попытки скрыть «слабость» ЕС.

«Это говорит о слабости сегодняшнего Европейского совета, поэтому, наверное, всё громче и громче мы слышим голоса неких политиков, допустим, в Германии, в Италии, во Франции о необходимости налаживать двусторонние отношения с Россией», — заключил Чепа.

Совет Евросоюза продлил экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года.