В Пакистане заявили об ограждении 90% границы с Афганистаном

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Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном, 90% границы защищены ограждением, сообщил представитель пакистанских вооружённых сил Бабар Ифтихар.

«На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением», — приводит его слова Dawn.

Он подчеркнул, что безопасность границ — это «улица с двусторонним движением». Ифтихар отметил, что афганская сторона тоже должна была принять меры безопасности, «чего не случилось».

6 июля в МВД Пакистана заявили, что не планируют открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории и обострения там ситуации с талибами.

Вместо этого Исламабад может прибегнуть к «иранской модели» содержания беженцев, которая предусматривает создание поселений вдоль границы и не позволяет беженцам селиться в городах принимающей страны.

Как отметили в МИД Афганистана, эскалация в республике может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции на фоне противостояния правительственных сил и членов «Талибана»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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