Hindu: Индия приостанавливает работу консульства в афганском Кандагаре
- РИА Новости
Как уточняет газета, эвакуированы в Дели будут порядка 50 дипломатов и сотрудников Индо-тибетской пограничной полиции.
Решение принято на фоне заявлений талибов о переходе под их контроль новых территорий Афганистана.
Издание подчёркивает, что если талибы продолжат наступление на Кандагар, который они «использовали в качестве штаба» в 1990-е годы, там могут начаться ожесточённые бои с афганскими силами безопасности.
9 июля губернатор провинции Кандагар на юге Афганистана заявил, что ситуация в одноимённом административном центре, куда вошли боевики «Талибана», находится под контролем.
Он также назвал беспочвенными сообщения, что Кандагар скоро попадёт в руки талибов.
Также 6 июля посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что афганский Мазари-Шариф не перешёл под контроль талибов, однако ситуация в городе и пригороде неспокойная.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.