Hindu: Индия приостанавливает работу консульства в афганском Кандагаре

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Власти Индии решили временно закрыть своё консульство в афганском Кандагаре и эвакуировать дипломатов на фоне противостояния правительственных сил и «Талибана»* в республике. Об этом пишет The Hindu со ссылкой на источники.
Hindu: Индия приостанавливает работу консульства в афганском Кандагаре
  • РИА Новости

Как уточняет газета, эвакуированы в Дели будут порядка 50 дипломатов и сотрудников Индо-тибетской пограничной полиции.

Решение принято на фоне заявлений талибов о переходе под их контроль новых территорий Афганистана.

Издание подчёркивает, что если талибы продолжат наступление на Кандагар, который они «использовали в качестве штаба» в 1990-е годы, там могут начаться ожесточённые бои с афганскими силами безопасности.

9 июля губернатор провинции Кандагар на юге Афганистана заявил, что ситуация в одноимённом административном центре, куда вошли боевики «Талибана», находится под контролем.

Он также назвал беспочвенными сообщения, что Кандагар скоро попадёт в руки талибов.

Также 6 июля посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что афганский Мазари-Шариф не перешёл под контроль талибов, однако ситуация в городе и пригороде неспокойная.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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