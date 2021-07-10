США готовы развивать дипломатический успех работы с Россией по Сирии

Принятие Совбезом ООН резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии стало хорошим примером сотрудничества дипломатов России и США, Вашингтон надеется развивать этот успех, заявил заместитель американского постпреда при ООН Джеффри Прескотт.

«Мы рады тому, какую дипломатическую работу смогли провести Россия и США для выработки этой договорённости, для облегчения тяжёлых гуманитарных условий, в которых находится сирийский народ. Президент (США Джо Байден. — RT) имел возможность поговорить с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным вчера. Они оба приветствовали усилия наших команд, нацеленные на продление этого соглашения и на продолжение доставки гуманитарной помощи в течение следующего года», — цитирует американского дипломата РИА Новости.

Он назвал это позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе.

«Очевидно, что есть целый клубок других вопросов, где у нас расхождения с Россией, и президент Путин обсуждал некоторые из этих вопросов во время разговора вчера. Но это позитивный итог, это хороший пример, чего могут достичь дипломатические усилия США и России... Мы рады этому, и мы рассчитываем развивать это в предстоящие месяцы», — добавил Прескотт.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.

В Вашингтоне считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в САР — лучший результат, чем ожидалось.