США готовы развивать дипломатический успех работы с Россией по Сирии

Короткая ссылка
Принятие Совбезом ООН резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии стало хорошим примером сотрудничества дипломатов России и США, Вашингтон надеется развивать этот успех, заявил заместитель американского постпреда при ООН Джеффри Прескотт.
США готовы развивать дипломатический успех работы с Россией по Сирии
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Мы рады тому, какую дипломатическую работу смогли провести Россия и США для выработки этой договорённости, для облегчения тяжёлых гуманитарных условий, в которых находится сирийский народ. Президент (США Джо Байден. — RT) имел возможность поговорить с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным вчера. Они оба приветствовали усилия наших команд, нацеленные на продление этого соглашения и на продолжение доставки гуманитарной помощи в течение следующего года», — цитирует американского дипломата РИА Новости.

Он назвал это позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе.

«Очевидно, что есть целый клубок других вопросов, где у нас расхождения с Россией, и президент Путин обсуждал некоторые из этих вопросов во время разговора вчера. Но это позитивный итог, это хороший пример, чего могут достичь дипломатические усилия США и России... Мы рады этому, и мы рассчитываем развивать это в предстоящие месяцы», — добавил Прескотт.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.

В Вашингтоне считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в САР — лучший результат, чем ожидалось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить