США приветствовали продление трансграничной помощи Сирии

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В Вашингтоне считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в САР — лучший результат, чем ожидалось. 
США приветствовали продление трансграничной помощи Сирии
  • Reuters
  • © Mohamed Azakir

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Продление сроком на шесть месяцев — это намного лучше, чем то, чего мы ожидали в последние месяцы», — заявил он.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.

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