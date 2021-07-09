США приветствовали продление трансграничной помощи Сирии

В Вашингтоне считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в САР — лучший результат, чем ожидалось.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Продление сроком на шесть месяцев — это намного лучше, чем то, чего мы ожидали в последние месяцы», — заявил он.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.