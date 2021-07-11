В ЕК заявили о «проблемах в координации с Россией» при внедрении 5G в Литве

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Юлия Гуреева
В Еврокомиссии заявили о возможном переносе сроков внедрения технологий 5G в Литве из-за проблем «в трансграничной координации с Россией». Об этом говорится в Анализе плана восстановления и укрепления устойчивости Литвы. RT ознакомился с документом.
В ЕК заявили о «проблемах в координации с Россией» при внедрении 5G в Литве
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Как отмечается в документе Еврокомиссии, в мае прошлого года правительство Литвы одобрило предварительные руководящие принципы внедрения технологий 5G. 

Планировалось, что услуги связи пятого поколения будут доступны к 2022 году по меньшей мере в одном городе, а к 2025 году будет обеспечено полное покрытие самых густонаселённых районов страны.

«Однако внедрение технологий связи пятого поколения, вероятно, будет замедленно из-за проблем в трансграничной координации с Россией касательно определённого диапазона частот», — заявили в ЕК.

Ранее в Европарламенте выразили мнение, что китайская компания Huawei использует 5G-сети для «шпионажа».

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