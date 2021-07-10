Глава ВОЗ приветствовал резолюцию ООН по трансграничной помощи в Сирии
- Reuters
- © Fabrice Coffrini
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мы приветствуем решение Совета Безопасности ООН продлить механизм трансграничной помощи на северо-западе Сирии через пограничный пункт пропуска «Баб-эль-Хава», — заявил Гебрейесус.
По его словам, это позволит продолжать оказывать жизненно важные медицинские услуги, включая проведение вакцинации более чем 3 млн человек.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.
Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.