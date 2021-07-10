Глава ВОЗ приветствовал резолюцию ООН по трансграничной помощи в Сирии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поддерживает резолюцию Совбеза ООН о продлении механизма трансграничной помощи Сирии.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы приветствуем решение Совета Безопасности ООН продлить механизм трансграничной помощи на северо-западе Сирии через пограничный пункт пропуска «Баб-эль-Хава», — заявил Гебрейесус.

По его словам, это позволит продолжать оказывать жизненно важные медицинские услуги, включая проведение вакцинации более чем 3 млн человек.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.