Глава ВОЗ приветствовал резолюцию ООН по трансграничной помощи в Сирии

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поддерживает резолюцию Совбеза ООН о продлении механизма трансграничной помощи Сирии.
Глава ВОЗ приветствовал резолюцию ООН по трансграничной помощи в Сирии
  • Reuters
  • © Fabrice Coffrini

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы приветствуем решение Совета Безопасности ООН продлить механизм трансграничной помощи на северо-западе Сирии через пограничный пункт пропуска «Баб-эль-Хава», — заявил Гебрейесус.

По его словам, это позволит продолжать оказывать жизненно важные медицинские услуги, включая проведение вакцинации более чем 3 млн человек.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия.

Как заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, совместная резолюция России и США является историческим моментом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить