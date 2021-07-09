США внесли в чёрный список три физлица и три компании из России

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Министерство торговли США внесло в чёрный список три физических лица и три компании из России. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
США внесли в чёрный список три физлица и три компании из России
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Как передаёт РИА Новости, принято решение о внесении в чёрный список группы компаний «Радиант», а также ООО «Тесон» и «Трейд-компонент». Кроме того, в чёрный список решено внести три связанных с этими компаниями физлица.

В уведомлении говорится, что причиной такого решения являются «попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Всего в список внесено более 30 иностранных компаний, в том числе китайских.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва будет жёстко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции.

Также в Кремле заявляли, что отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.

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