США внесли в чёрный список три физлица и три компании из России

Министерство торговли США внесло в чёрный список три физических лица и три компании из России. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Как передаёт РИА Новости, принято решение о внесении в чёрный список группы компаний «Радиант», а также ООО «Тесон» и «Трейд-компонент». Кроме того, в чёрный список решено внести три связанных с этими компаниями физлица.

В уведомлении говорится, что причиной такого решения являются «попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Всего в список внесено более 30 иностранных компаний, в том числе китайских.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва будет жёстко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции.

Также в Кремле заявляли, что отдают себе отчёт «и не носят розовые очки» в связи с заявлениями США и НАТО о том, что их линия на сдерживание России является константой во внешней политике.