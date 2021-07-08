Эксперт поддержал заявление Лаврова о провале миссии США в Афганистане

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Анастасия Белоусова
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.
Эксперт поддержал заявление Лаврова о провале миссии США в Афганистане
  • © Vyacheslav Oseledko
  • AFP

«В Афганистане США начали войну с талибами, или с «Талибаном»* и воевали с ним почти 20 лет. При Трампе они вдруг решили с этим делом покончить. Каким образом? Заключили перемирие, причём сепаратное, независимо от правительства Афганистана, с этим движением... И заявили о том, что они будут выводить войска. Что это означает? Это означает, что те, с кем они боролись на протяжении 20 лет, победили», — сказал Рогулёв.

По словам эксперта, в Афганистане не просто продолжается, а усиливается гражданская война.

«Мы видим, что боевые действия распространяются на значительную часть территории и то правительство, которое США поддерживает, оно явно недееспособно. И существует сейчас угроза и полного захвата «Талибаном» столицы, и свержения правительства... Это провал. Бегство — вот как это называется. Такое резкое, неожиданное, без решения этого вопроса с соседями — с Пакистаном, Индией, Китаем, Россией, с другими сопредельными государствами, с Ираном. Здесь всё–таки должны были какие-то меры быть предприняты для того, чтобы поддержать правительство в Афганистане, или какие-то другие меры поддержки на дипломатическом уровне, на военном, на финансовом и прочее. Но ничего этого сделано не было», — подчеркнул Рогулёв.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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