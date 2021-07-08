На Гаити уточнили данные о ликвидации и задержании возможных убийц президента

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль рассказал в эфире государственного телевидения подробности о ликвидации возможных убийц президента страны Жовенеля Моиза, а также задержании части из них.

По его словам, правоохранительные органы ликвидировали четырёх наёмников, а ещё двух задержали.

«Четверо из них убиты, ещё двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — цитирует его ТАСС.

Ранее власти Гаити заявили о задержании возможных убийц Моиза.

Президент Гаити был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена главы государства выжила — её госпитализировали в больницу Майами.

В стране в связи с произошедшим объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.