На Гаити уточнили данные о ликвидации и задержании возможных убийц президента
- globallookpress.com
По его словам, правоохранительные органы ликвидировали четырёх наёмников, а ещё двух задержали.
«Четверо из них убиты, ещё двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — цитирует его ТАСС.
Ранее власти Гаити заявили о задержании возможных убийц Моиза.
Президент Гаити был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена главы государства выжила — её госпитализировали в больницу Майами.
В стране в связи с произошедшим объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.