На Гаити заявили о задержании возможных убийц президента страны

Власти Гаити заявили о задержании возможных убийц президента страны Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра правительства Гаити.

«Предполагаемые убийцы президента Гаити находятся под стражей», — пишет агентство.

#BREAKING "Alleged assassins" of Haitian president in custody, says government minister pic.twitter.com/gnRqsRQ9Fy — AFP News Agency (@AFP) July 7, 2021

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена главы государства выжила — её госпитализировали в больницу Майами.

В стране в связи с произошедшим объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.