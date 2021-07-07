Власти Гаити объявили 15-дневный траур

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Власти Гаити объявили 15-дневный траур в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.
Власти Гаити объявили 15-дневный траур
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьера Гаити, траур продлится с 8 по 22 июля.

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. 

В стране объявлено чрезвычайное положение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента.

МИД России выразил соболезнования народу и правительству Гаити.

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