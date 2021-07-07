Власти Гаити объявили 15-дневный траур
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьера Гаити, траур продлится с 8 по 22 июля.
7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.
В стране объявлено чрезвычайное положение.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента.
МИД России выразил соболезнования народу и правительству Гаити.