Власти Гаити объявили 15-дневный траур в связи с убийством президента Жовенеля Моиза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьера Гаити, траур продлится с 8 по 22 июля.

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.

В стране объявлено чрезвычайное положение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента.

МИД России выразил соболезнования народу и правительству Гаити.