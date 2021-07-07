МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью президента Гаити

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва соболезнует народу и правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза и его супруги.

«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Ж. Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», — говорится в комментарии на сайте МИД.

В МИД выразили «искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Ж. Моиза».

Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Также погибла его супруга.

Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.