МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью президента Гаити
- Reuters
«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Ж. Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», — говорится в комментарии на сайте МИД.
В МИД выразили «искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Ж. Моиза».
Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Также погибла его супруга.
Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.