МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью президента Гаити

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва соболезнует народу и правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза и его супруги.
МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью президента Гаити
  • Reuters

«С глубоким прискорбием восприняли сообщение о трагических событиях, в результате которых были убиты президент Гаити Ж. Моиз и его супруга. Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», — говорится в комментарии на сайте МИД.

В МИД выразили «искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Ж. Моиза».

Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Также погибла его супруга.

Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.

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