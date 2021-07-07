Лидер Доминиканской Республики высказался о смерти президента Гаити

Короткая ссылка
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги подрывает демократический порядок в соседней стране и в регионе в целом.
Лидер Доминиканской Республики высказался о смерти президента Гаити
  • Reuters

«Мы осуждаем убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и первой леди Мартин Моиз и сожалеем об этом. Данное преступление подрывает демократический порядок в Гаити и в регионе. Наши соболезнования их родственникам и народу Гаити», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. 

Также, по данным СМИ, позднее скончалась его супруга.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован убийством президента Гаити.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить