Лидер Доминиканской Республики высказался о смерти президента Гаити
- Reuters
«Мы осуждаем убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и первой леди Мартин Моиз и сожалеем об этом. Данное преступление подрывает демократический порядок в Гаити и в регионе. Наши соболезнования их родственникам и народу Гаити», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.
Также, по данным СМИ, позднее скончалась его супруга.
Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован убийством президента Гаити.