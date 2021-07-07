Лидер Доминиканской Республики высказался о смерти президента Гаити

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги подрывает демократический порядок в соседней стране и в регионе в целом.

«Мы осуждаем убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и первой леди Мартин Моиз и сожалеем об этом. Данное преступление подрывает демократический порядок в Гаити и в регионе. Наши соболезнования их родственникам и народу Гаити», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.

Также, по данным СМИ, позднее скончалась его супруга.

Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован убийством президента Гаити.