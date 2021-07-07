Генсек ООН призвал жителей Гаити воздержаться от насилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента Жовенеля Моиза.

«Генеральный секретарь крайне решительно осуждает убийство президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. Совершившие это преступление лица должны предстать перед правосудием. Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Гаити, а также семье президента», — приводит ТАСС слова официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Он также отметил, что Гутерреш «призывает всех жителей Гаити сохранять конституционный порядок и единство перед лицом этого отвратительного акта и отказаться от любого насилия».

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.

В стране объявлено чрезвычайное положение.

МИД России выразил соболезнования народу и правительству Гаити.