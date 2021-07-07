Генсек ООН призвал жителей Гаити воздержаться от насилия

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента Жовенеля Моиза.
Генсек ООН призвал жителей Гаити воздержаться от насилия
  • Reuters

«Генеральный секретарь крайне решительно осуждает убийство президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. Совершившие это преступление лица должны предстать перед правосудием. Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Гаити, а также семье президента», — приводит ТАСС слова официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Он также отметил, что Гутерреш «призывает всех жителей Гаити сохранять конституционный порядок и единство перед лицом этого отвратительного акта и отказаться от любого насилия». 

7 июля стало известно, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. 

В стране объявлено чрезвычайное положение.

МИД России выразил соболезнования народу и правительству Гаити.

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