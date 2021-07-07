Песков заявил, что консультации по проходу кораблей Британии в Чёрном море не ведутся

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время Москва и Лондон не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Чёрном море.

Reuters

Об этом информирует ТАСС. «Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины». 23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.