Песков заявил, что консультации по проходу кораблей Британии в Чёрном море не ведутся

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время Москва и Лондон не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Чёрном море.
Песков заявил, что консультации по проходу кораблей Британии в Чёрном море не ведутся
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить