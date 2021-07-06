Байден заявил о минимальном уроне бизнесу в результате хакерской атаки
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесён минимальный ущерб. Мы ещё собираем информацию», — сказал президент США.
Он отметил, что способность американцев справляться с подобными атаками вызывает у него положительные эмоции.
Западные СМИ ранее сообщали об атаке на международную компанию по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний якобы со стороны российских хакеров.
В посольстве России в США отвергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.