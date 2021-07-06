Байден заявил о минимальном уроне бизнесу в результате хакерской атаки

Крупная хакерская атака в выходные нанесла минимальный ущерб бизнесу Соединённых Штатов, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесён минимальный ущерб. Мы ещё собираем информацию», — сказал президент США.

Он отметил, что способность американцев справляться с подобными атаками вызывает у него положительные эмоции.

Западные СМИ ранее сообщали об атаке на международную компанию по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний якобы со стороны российских хакеров.

В посольстве России в США отвергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.