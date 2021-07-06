Байден заявил о минимальном уроне бизнесу в результате хакерской атаки

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Крупная хакерская атака в выходные нанесла минимальный ущерб бизнесу Соединённых Штатов, заявил американский лидер Джо Байден.
Байден заявил о минимальном уроне бизнесу в результате хакерской атаки
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесён минимальный ущерб. Мы ещё собираем информацию», — сказал президент США.

Он отметил, что способность американцев справляться с подобными атаками вызывает у него положительные эмоции.

Западные СМИ ранее сообщали об атаке на международную компанию по производству программного обеспечения Kaseya и ряд других IT-компаний якобы со стороны российских хакеров.

В посольстве России в США отвергли доклад АНБ о причастности к кибератакам.

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