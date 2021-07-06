Толстой прокомментировал заседание ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал ситуацию на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Да, в Парламентской ассамблее ОБСЕ был действительно жаркий день, как и в самой Вене: мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, «если и дальше будет продолжаться хамство в отношении России на любой международной площадке», российская сторона просто не будет работать с этими организациями.

Ранее стало известно, что российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции.