Делегация России покинула заседание ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента во время принятия решения о рассмотрении предложенной Украиной резолюции.

Как подчеркнул глава делегации Пётр Толстой, ассамблея нарушила прописанные в регламенте правила, согласно которым решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале.

«Мы превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в этом участвовать не будем. Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога, но диалога в таком режиме с нарушением регламента не будет», — сказал он.

Толстой напомнил, что решения, «принятые 120 голосами», незаконны, так как нет кворума.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — добавил он.

Как отметил в Telegram-канале глава российской делегации, ассамблея включила в повестку «очередное возмутительное русофобское заявление».

По словам Толстого, это уже не первый подобный прецедент.