В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по кибербезопасности

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Соединённые Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне. Ожидается, что они продолжатся на следующей неделе. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по кибербезопасности
  • Reuters

«С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвящённую атакам с использованием вирусов-вымогателей», — приводит её слова ТАСС.

На уточняющий вопрос Псаки ответила, что представитель американской команды по нацбезопасности высокого уровня «находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает практических результатов от переговоров с Москвой по вопросу борьбы с киберпреступниками.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Путин и Байден в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».

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