В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по кибербезопасности
- Reuters
«С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвящённую атакам с использованием вирусов-вымогателей», — приводит её слова ТАСС.
На уточняющий вопрос Псаки ответила, что представитель американской команды по нацбезопасности высокого уровня «находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает практических результатов от переговоров с Москвой по вопросу борьбы с киберпреступниками.
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Путин и Байден в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».