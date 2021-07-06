В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по кибербезопасности

Соединённые Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне. Ожидается, что они продолжатся на следующей неделе. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«С момента встречи президента Байдена и президента Путина мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвящённую атакам с использованием вирусов-вымогателей», — приводит её слова ТАСС.

На уточняющий вопрос Псаки ответила, что представитель американской команды по нацбезопасности высокого уровня «находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает практических результатов от переговоров с Москвой по вопросу борьбы с киберпреступниками.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Путин и Байден в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».