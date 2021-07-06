В Госдуме назвали важными заявления о готовности России противостоять внешнему давлению

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в США должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал.
В Госдуме назвали важными заявления о готовности России противостоять внешнему давлению
  • Reuters

«То, что Лавров ещё раз подчёркивает готовность противостоять некоему внешнему давлению, на мой взгляд, это очень важно, правильно. Есть вещи, которые просто необходимо регулярно повторять, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что декларации как-то отличаются от реальной российской политики», — заявил Новиков.

Парламентарий отметил, что политика США вызывает неприятие в самых разных странах. В качестве примера он упомянул о Бразилии и Колумбии, где, по его словам, у власти находятся абсолютно «правые, проамериканские правительства».

«Я думаю, что в данном случае министр иностранных дел России, профессионально выполняя свои обязанности, не мог не подчеркнуть то, что для России является крайне важным для выстраивания любых двусторонних, многосторонних отношений на международной арене», — заключил он.

Ранее в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Соединённых Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал — на недружественные действия Москва будет отвечать «жёстко и решительно».

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