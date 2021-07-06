В Госдуме назвали важными заявления о готовности России противостоять внешнему давлению

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в США должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал.

«То, что Лавров ещё раз подчёркивает готовность противостоять некоему внешнему давлению, на мой взгляд, это очень важно, правильно. Есть вещи, которые просто необходимо регулярно повторять, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что декларации как-то отличаются от реальной российской политики», — заявил Новиков.

Парламентарий отметил, что политика США вызывает неприятие в самых разных странах. В качестве примера он упомянул о Бразилии и Колумбии, где, по его словам, у власти находятся абсолютно «правые, проамериканские правительства».

«Я думаю, что в данном случае министр иностранных дел России, профессионально выполняя свои обязанности, не мог не подчеркнуть то, что для России является крайне важным для выстраивания любых двусторонних, многосторонних отношений на международной арене», — заключил он.

Ранее в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Соединённых Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал — на недружественные действия Москва будет отвечать «жёстко и решительно».