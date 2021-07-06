Лавров: попытки США вести диалог с позиции силы обречены

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В Соединённых Штатах должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.
Лавров: попытки США вести диалог с позиции силы обречены
  • © МИД России

«По нашему мнению, российско-американский саммит (президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. — RT) прошёл в откровенном и деловом ключе», — заявил Лавров.

По его словам, в ходе встречи сторонам «удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам».

Как отметил российский министр, главным итогом саммита можно считать, «пусть и скромный, но всё-таки шаг вперёд к восстановлению нормальности между Россией и США.

«На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что попытки вести с Россией диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия Москва будет отвечать «жёстко и решительно».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США будут искать новые поводы для санкций против России.

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