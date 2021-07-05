Силы ВВО отслеживают действия корабля-разведчика Франции в Японском море

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Российские военные осуществляют контроль за действиями французского разведывательного корабля Dupuy de Lôme в Японском море, сообщает Национальный центр управления обороной России.
Силы ВВО отслеживают действия корабля-разведчика Франции в Японском море
  • Reuters

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблём Dupuy de Lôme ВМС Франции», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море, назвав произошедшее очевидной провокацией.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

 

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