Глава Ростуризма рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о ситуации с российскими туристами на Кубе.

Она сообщила, что «на сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции».

По её словам, «данные постоянно обновляются, по трём туристам положительное решение принято буквально в последний час».

Глава ведомства рассказала, что «ещё 86 туристов ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых».

«В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам... Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», — цитирует РИА Новости Догузову.

Ранее генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус остаются 137 российских туристов.

В Роспотребнадзоре заверили, что полностью контролируют ситуацию.