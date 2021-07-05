Росавиация сообщила об увеличении числа рейсов в Японию

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В Росавиации сообщили, что «в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации Российской Федерации на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полётов в государство Япония по маршрутам Владивосток — Токио — Владивосток с семи до десяти рейсов в неделю и Хабаровск — Токио — Хабаровск с частотой два рейса в неделю».
Росавиация сообщила об увеличении числа рейсов в Японию
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением по поводу проведения Олимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса.

Также Путин выразил надежду, что на летней Олимпиаде в Токио будут приняты все меры для защиты атлетов и зрителей.

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