Росавиация сообщила об увеличении числа рейсов в Японию

В Росавиации сообщили, что «в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации Российской Федерации на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полётов в государство Япония по маршрутам Владивосток — Токио — Владивосток с семи до десяти рейсов в неделю и Хабаровск — Токио — Хабаровск с частотой два рейса в неделю».

Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее президент России Владимир Путин поделился мнением по поводу проведения Олимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса. Также Путин выразил надежду, что на летней Олимпиаде в Токио будут приняты все меры для защиты атлетов и зрителей.