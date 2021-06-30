Путин надеется, что на Олимпиаде примут все меры для защиты атлетов и зрителей

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на летней Олимпиаде в Токио будут приняты все меры для защиты атлетов и зрителей.

«Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей», — сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, которые отправятся на Игры.

Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Путин назвал проведение Олимпиады в Токио важной мировой победой.