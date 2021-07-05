В РСТ назвали ожидаемым решение по увеличению числа городов для вылетов в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщение Росавиации об увеличении числа городов, из которых возобновят рейсы в Турцию.

«С 22 июня, когда возобновилось авиасообщение, в день более 12 тыс. прибывало россиян, и с каждым днём, в общем-то, этот поток увеличивался. Но всё равно было на 13 городов меньше, чем до возобновления авиасообщения, поэтому все ожидали, что постепенно будут расширяться аэропорты вылета, что сейчас и происходит. Решение ожидаемое», — отметил Барзыкин.

Он добавил, что это востребованное направление.

«Важно выполнять условия как по прилёте в Турцию, так и по возвращении... Да, это (решение. — RT), конечно, увеличит поток. Даже не счесть тех, кто с прошлого года должны реализовать путёвки, туры», — заключил эксперт.

Ранее в Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России увеличено число городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.