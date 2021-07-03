Посол: США обратили внимание на слова Путина о британском эсминце
Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Антонов отметил, что в публичной сфере американцы не признали участие в инциденте.
«Но я твёрдо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича. Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и Госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента. Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется», — сообщил посол.
Ранее Путин заявил, что российские вооружённые силы знали, что во время провокации британского эсминца в Чёрном море были попытки отследить, как на подобные действия реагируют российские системы и военные.