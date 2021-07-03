В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19
- Reuters
Как сообщает RTP, более половины новых случаев выявили в столичном регионе — Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев — в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.
Четыре человека скончались за последние сутки.
Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Португалии ввели комендантский час из-за COVID-19.