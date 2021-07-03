В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19

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В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года.
В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19
  • Reuters

Как сообщает RTP, более половины новых случаев выявили в столичном регионе — Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев — в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.

Четыре человека скончались за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Португалии ввели комендантский час из-за COVID-19.

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