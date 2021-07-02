В ряде районов Португалии ввели комендантский час из-за COVID-19

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Власти Португалии в связи с ухудшением эпидемической обстановки и ростом случаев коронавирусной инфекции вводят комендантский час в нескольких районах страны.
В ряде районов Португалии ввели комендантский час из-за COVID-19
  • Reuters

«Правительство решило, что в муниципальных образованиях с высоким или очень высоким риском (240 и более случаев на 100 тыс. жителей) вводится комендантский час с 23:00 до 5:00», — сообщает государственный министр Мариана Виейра да Силва по итогам заседания кабмина.

Она отметила, что нововведение касается 45 городах и муниципалитетов с высоким и очень высоким риском распространения коронавирусной инфекции, включая Лиссабон.

Кроме комендантского часа в пострадавших районах ограничиваются часы работы кафе, ресторанов и магазинов, в том числе продуктовых.

Ранее в Турции полностью отменили комендантский час по коронавирусу.

Также стало известно, что в Греции отменяют введённый из-за коронавируса комендантский час.

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