В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками провокации в Идлибе
- Reuters
«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ», — цитирует его ТАСС.
Представитель российского оборонного ведомства утверждает, что террористы уже доставили на грузовике в сопровождении псевдогуманитарной организации «Белые каски» порядка десятка бочек с отравляющими веществами в Харим.
Ранее сообщалось, что сирийские сапёры на окраине города Эль-Латамна уничтожили очередную базу боевиков — пещеру с разветвлённой системой ходов.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.