В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Террористы террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию в сирийском Идлибе с применением отравляющих веществ, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ», — цитирует его ТАСС.

Представитель российского оборонного ведомства утверждает, что террористы уже доставили на грузовике в сопровождении псевдогуманитарной организации «Белые каски» порядка десятка бочек с отравляющими веществами в Харим.

Ранее сообщалось, что сирийские сапёры на окраине города Эль-Латамна уничтожили очередную базу боевиков — пещеру с разветвлённой системой ходов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.