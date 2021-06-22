Сирийские саперы уничтожили базу боевиков

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Сирийские саперы на окраине города Эль-Латамна уничтожили очередную базу боевиков: пещеру с разветвленной системой ходов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя группировки российских Вооружённых сил в Сирии.

Российский офицер пояснил, что «уничтожение пещеры было произведено для того, чтобы в дальнейшем ее невозможно было использовать ни для каких целей».

«Ни для укрытия, ни для складирования боеприпасов или материальных средств. Подрыв произведен успешно. Пещера обрушена», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

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