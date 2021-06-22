Сирийские саперы уничтожили базу боевиков
Российский офицер пояснил, что «уничтожение пещеры было произведено для того, чтобы в дальнейшем ее невозможно было использовать ни для каких целей».
«Ни для укрытия, ни для складирования боеприпасов или материальных средств. Подрыв произведен успешно. Пещера обрушена», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.