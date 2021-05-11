Российские военные уничтожили в САР пещеру с командным пунктом боевиков

Короткая ссылка
Сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.
Российские военные уничтожили в САР пещеру с командным пунктом боевиков
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«В ходе проведения поисковых действий вооруёенными силами Сирийской Арабской Республики была обнаружена система пещер, ходов сообщений. В частности, обнаружен пункт управления боевиков, в котором находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы. Инженерные подразделения выполняют уничтожение этих пещер», — цитирует ТАСС начальника инженерных войск группировки войск ВС России в Сирии полковника Андрея Калинова.

По его словам, около пещеры обезврежено шесть противопехотных мин.

Предположительно, боевики прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную.

Ранее стало известно, что Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» из-за вспышки там коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить