Российские военные уничтожили в САР пещеру с командным пунктом боевиков

Сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

«В ходе проведения поисковых действий вооруёенными силами Сирийской Арабской Республики была обнаружена система пещер, ходов сообщений. В частности, обнаружен пункт управления боевиков, в котором находились средства связи, оружие, боеприпасы, документы. Инженерные подразделения выполняют уничтожение этих пещер», — цитирует ТАСС начальника инженерных войск группировки войск ВС России в Сирии полковника Андрея Калинова.

По его словам, около пещеры обезврежено шесть противопехотных мин.

Предположительно, боевики прорыли 17-метровый подземный коридор в мягкой скальной породе вручную.

Ранее стало известно, что Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» из-за вспышки там коронавируса.