Россия призывает мировое сообщество спасти детей из лагеря в Сирии

Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев Эль-Холь из-за вспышки там коронавируса, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чём не повинных детей», — цитирует РИА Новости слова Кузьмина.

Он напомнил, что «в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребёнка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги, с тем чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства».

По словам Кузьмина, власти России активно занимаются возвращением на родину детей из стран, которые находятся в состоянии вооружённых конфликтов.

В апреле уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на территории, неподконтрольной Дамаску.