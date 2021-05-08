Россия призывает мировое сообщество спасти детей из лагеря в Сирии
- AFP
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«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чём не повинных детей», — цитирует РИА Новости слова Кузьмина.
Он напомнил, что «в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребёнка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги, с тем чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства».
По словам Кузьмина, власти России активно занимаются возвращением на родину детей из стран, которые находятся в состоянии вооружённых конфликтов.
В апреле уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на территории, неподконтрольной Дамаску.