Кузнецова прибыла в Сирию для переговоров по вывозу российских детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию для проведения переговоров и организации вывоза российских детей из лагерей, которые находятся на территории, неподконтрольной Дамаску.

На переговорах была обсуждена дальнейшая работа по вывозу российских детей с территории лагерей беженцев, а также основные сложности и варианты их преодоления.

«Достигнута договорённость о передаче нам 34 российских детей, которые находятся на территории лагеря «Аль-Холь». Кроме того, мы договорились о целенаправленной работе в лагере «Рож». Нашими специалистами там обнаружены 12 российских детей», — сказала Кузнецова.

Также будут взяты анализы ДНК у всех детей —предположительно, граждан Российской Федерации.

«Я надеюсь, что после прохождения необходимых процедур, оформления документов в ближайшее время мы сможем забрать и их», — добавила омбудсмен.

Так, в городе Эль-Камышлы Кузнецовой были переданы 34 ребёнка. В ближайшие часы они будут возвращены на родину.

Омбудсмен уточнила, что российские дети, на которых уже оформлены документы, ещё остаются в приюте Дамаска. Вылет за ними планируется.

В марте стало известно, что с момента начала пандемии коронавируса из Ирака и Сирии в Россию вывезли 145 детей.

Работа по возвращению несовершеннолетних россиян из тюрем в Ираке завершена.