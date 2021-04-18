Кузнецова прибыла в Сирию для переговоров по вывозу российских детей
- РИА Новости
На переговорах была обсуждена дальнейшая работа по вывозу российских детей с территории лагерей беженцев, а также основные сложности и варианты их преодоления.
«Достигнута договорённость о передаче нам 34 российских детей, которые находятся на территории лагеря «Аль-Холь». Кроме того, мы договорились о целенаправленной работе в лагере «Рож». Нашими специалистами там обнаружены 12 российских детей», — сказала Кузнецова.
Также будут взяты анализы ДНК у всех детей —предположительно, граждан Российской Федерации.
«Я надеюсь, что после прохождения необходимых процедур, оформления документов в ближайшее время мы сможем забрать и их», — добавила омбудсмен.
Так, в городе Эль-Камышлы Кузнецовой были переданы 34 ребёнка. В ближайшие часы они будут возвращены на родину.
Омбудсмен уточнила, что российские дети, на которых уже оформлены документы, ещё остаются в приюте Дамаска. Вылет за ними планируется.
В марте стало известно, что с момента начала пандемии коронавируса из Ирака и Сирии в Россию вывезли 145 детей.
Работа по возвращению несовершеннолетних россиян из тюрем в Ираке завершена.