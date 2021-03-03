Омбудсмен назвала число вывезенных в пандемию из Ирака и Сирии детей
- Reuters
«В пандемию мы единственные смогли сделать шесть выездов и вывезти 145 детей. Отдельное спасибо за это Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьеру России. — RT) — благодаря ей был специально придуман алгоритм, как привозить детей с учётом эпидемиологической обстановки», — сказала она в интервью «Российской газете».
Кузнецова также выразила благодарность российскому Минздраву и заявила, что программа по вывозу детей официально согласована с властями и Ирака и Сирии.
В сентябре пресс-служба Кузнецовой сообщила о вылете в Россию из Сирии самолёта с 15 российскими детьми.