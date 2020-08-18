Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

Самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщили пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Россию из Сирии вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска.