Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

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Самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.
Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на  сообщили пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Россию из Сирии вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. 

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