Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщили пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Россию из Сирии вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска.