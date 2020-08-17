В Россию из Сирии 18 августа вернутся 26 российских детей

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В Россию из Сирии вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. Они прилетят на родину в ночь на 18 августа.
В Россию из Сирии 18 августа вернутся 26 российских детей
  • Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Это будет первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Министерства обороны России», — отметили там.

В феврале омбудсмен подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни и смерти из-за опасности, которой они подвергаются на сирийской территории.

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