Самолёт с 15 российскими детьми вылетел из Сирии

Самолёт с 15 российскими детьми вылетел в Россию из Сирии, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой в ночь на 9 сентября из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, это второй вывоз детей после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса.

Всего за время работы межведомственной комиссии при Кузнецовой из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке на родину возвращены 122 ребёнка из Ирака и 60 — из Сирии.

18 августа самолёт Минобороны России доставил из Сирии 26 российских детей. Позднее их передали родственникам.