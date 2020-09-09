Самолёт с 15 российскими детьми вылетел из Сирии

Короткая ссылка
Самолёт с 15 российскими детьми вылетел в Россию из Сирии, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
Самолёт с 15 российскими детьми вылетел из Сирии
  • Reuters

«При содействии уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой в ночь на 9 сентября из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, это второй вывоз детей после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса.

Всего за время работы межведомственной комиссии при Кузнецовой из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке на родину возвращены 122 ребёнка из Ирака и 60 — из Сирии.

18 августа самолёт Минобороны России доставил из Сирии 26 российских детей. Позднее их передали родственникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить